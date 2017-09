No soy ingenua, al kirchnerismo le conviene un presidente Macri que come helados exóticos mientras que una sociedad, muchos de sus votantes, pide saber qué pasó con Santiago Maldonado. No soy ingenua, al macrismo le conviene el odio explícito de un sector del kirchnerismo. Mientras tanto, el dolor de lo humano queda preso de la miopía política.