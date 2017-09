Con la primavera se avecina una ola de hiperactividad judicial. Y, esta vez, en etapa de conclusión. Desde fines de septiembre habrá juicios orales en causas de corrupción importantes. El ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional del FPV Julio De Vido va a tener que explicar su responsabilidad en la Tragedia de Once. El ex vicepresidente Amado Boudou deberá responder por haber intentado quedarse con la fábrica de billetes Ciccone valiéndose de su cargo público. Y el suspendido camarista federal Eduardo Freiler enfrentará las primeras audiencias del juicio político en su contra por mal desempeño en sus funciones. Esto significa que la justicia finalmente enjuiciará. Por un lado, sabremos si son culpables o inocentes. Y por el otro, habrá un mensaje a futuro sobre lo que está permitido y lo que no. Un gran avance, pero con sabor agridulce.