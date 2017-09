Santiago Maldonado no está. Su persona no aparece. Nadie puede atestiguar a ciencia cierta qué pasó con él. Entró en la más atroz de las categorías: es un desaparecido. Para sus familiares, sus amigos y sus allegados, el sufrimiento es inenarrable. No hay peor cosa que no saber dónde está ese ser que se ama y se busca. También para el resto de la sociedad que una persona esté desaparecida es una verdadera pesadilla. Esta historia revive los peores fantasmas, remite a los tiempos más aterradores y oscuros de la historia nacional.