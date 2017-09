Si bien lo consideraba un camino complejo, no alcanzaba a ver otra alternativa que no fuese una muy traumática escalada militar. Por esas vueltas del destino a un presidente frontal y duro como a Trump le toca la tarea de caminar por este precipicio. Una mirada fría sobre lo sucedido desde mediados de los años 90 en lo referido al poder nuclear norcoreano y los Estados Unidos nos mostraría la decisión, en 1994, de la administración Clinton de usar guante de seda en ese vínculo y optar por confiar en un conjunto de acuerdos y compromisos en los 12 años posteriores el régimen comunista hereditario no hizo más que incumplir. El presidente George W. Bush quedó atrapado desde el 11 de septiembre de 2001 en el pantano que la estrategia de sus asesores neoconservadores le propusieron para tomar revancha del terrorismo de Al Qaeda. Impulsando una innecesaria invasión a Irak y una imprudente e idealista agenda de democratización en el Medio Oriente. Así como descuidar la necesidad de focalizar los esfuerzos en Afganistán donde sí Bin Landen y sus hombres habían hecho pie.