Ya no era posible evitar la proliferación de armas nucleares. Primero fue Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuyo espionaje se apoderó del know how norteamericano. Luego siguieron China, Inglaterra y Francia. Francia contribuyó con Israel, dado que ingleses y norteamericanos les negaron su ayuda al Estado judío. La URSS le vendió tecnología nuclear a la India, interesada en que ese superpoblado país le hiciera contrapeso a China, entonces su adversario. En los años noventa, Pakistán, bajo la dirección del doctor A. Q. Khan, un personaje que parece sacado de una película de James Bond, desarrolló sus armas ante la posibilidad de otro conflicto con India (habían perdido tres guerras limitadas).