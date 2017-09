Mi amigo Murphy, el de la ley, decía "…que la realidad es sólo un caso excepcional –y uno agregaría perturbador- de la teoría económica". Algo de esto me pasó por la cabeza al leer la columna denominada "Qué Hay Detrás del Negocio de Exportación de Biodiesel", publicada en Infobae el 29 de agosto pasado, donde tácitamente fueron justificados los puntos de vista de los Estados Unidos en la investigación sobre dumping y subsidios que inciden sobre el comercio del aludido producto, a partir de un análisis de las diferentes tasas de retención fiscal que se aplica a las exportaciones argentinas del poroto, los aceites y el biodiésel de soja. El sustento teórico del columnista no se aparta gran cosa de lo que muchos hemos postulado, siempre que la reflexión y el relato no excluyan los ángulos sustanciales de la verdad. En mi caso se agrega, desde 2012, el constante vaticinio escrito acerca del incierto futuro que pesa sobre la agro-energía del Atlántico Norte en virtud de las actividades simultáneas del proteccionismo agrícola y del equivocado lobby que venían haciendo los productores de combustibles no renovables.