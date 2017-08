Al explicar su posición frente al tratado de julio pasado, la India, poseedora de entre 120 y 130 armas nucleares, dejó en claro que no estaría atada a ninguna obligación que pudiera pretenderse que surja del tratado, pues este no contribuye al desarrollo del derecho internacional. Le asiste razón, pero la comunidad internacional tiene la responsabilidad de levantar su voz y realizar los mayores esfuerzos posibles a su alcance, si no para frenar, para alertar sobre una carrera irresponsable en un mundo embarullado, desequilibrado y desordenado en el que la estridencia de voces irresponsables de líderes peligrosos hacen temer por el holocausto de gran parte de la humanidad.