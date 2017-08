Políticamente correcto resulta decir, ante la permanente discusión sobre el número de desaparecidos, que uno o 30 mil es igualmente grave. Eso es muy cierto, excepto cuando desde los organismos de derechos humanos se reclaman precisiones sobre el destino de los que no están. Obviamente, para este específico reclamo, se debería entender que no será posible ponerles fin a 30 mil búsquedas si hubo una cifra significativamente menor de víctimas. No es ideología, es un tema matemático.