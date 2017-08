El reciente Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares no logra, por ahora, colmar expectativas. Por lo pronto, es un instrumento negociado entre Estados no nucleares y fuera del único órgano multilateral reconocido en la materia como es la Conferencia de Desarme. Tampoco el instrumento incluye, de forma expresa, la obligación de eliminar las armas nucleares salvo de manera indirecta en el artículo 4. Otras polémicas disposiciones están referidas al caso del incumplimiento de las obligaciones. También es cuestionable el artículo 17 al permitir la denuncia. En definitiva, el instrumento que se ha aprobado no agrega aspectos sustantivos novedosos a las dos piedras angulares que son el TNP y Tlatelolco. Tampoco lo hace en materia de verificación.