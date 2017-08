El peronismo no pudo, no quiso o no le interesó sacarse al kirchnerismo de encima. Claro… soy de la idea que el kirchnerismo es algo muy distinto al peronismo. No corresponde en este artículo abundar sobre el asunto.

Francisco de Narváez y Felipe Solá, junto a Macri, le infringieron la primera derrota en la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner en el año 2009. La segunda fue en el 2013 a manos de Sergio Massa. Estos dos golpes más la muerte de Néstor Kirchner acabaron con la posibilidad de un kirchnerismo eterno. Finalmente Cambiemos los venció en el 2015. ¿No debería agradecer el peronismo que esas derrotas abrieran la oportunidad de desprenderse de la progresía kirchnerista?