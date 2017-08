En la historia argentina contemporánea resulta muy difícil separar al peronismo de la CGT. La polarización que propuso el gobierno de Mauricio Macri, aceptada por la ex presidente Cristina Kirchner, tuvo su epílogo pos PASO en la movilización de la CGT de una semana atrás. Junto con el recuento de votos de la provincia preferida, continuaron los escarceos que marcaron que la estrategia política a octubre no ha de cambiar. En todo caso, ¿para qué cambiar si al gobierno nacional no le fue mal? Logró un tercio de los votos a nivel nacional, un tercio del 70% de los votantes, y que la ex Presidente ganara por un hocico, dirían en el turf, sobre el 40% del padrón electoral argentino, la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si la sumatoria es el panperonismo, el resultado es 60 a 30. Si el Gobierno en octubre mantiene lo logrado en las PASO, se convertirá en la primera minoría parlamentaria. Por lo tanto, el Parlamento sigue siendo fundamental para la política de Cambiemos.