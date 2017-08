Incluso le molestaba, al Furia, que los gobernadores se contactaran telefónicamente entre ellos. Gracias a los invalorables enchufes de Avenida de los Incas, que se transmitían a la Cooperativa de Crédito de 25 de Mayo, Kirchner solía reprenderlos: "Dejá de quejarte por teléfono, no hablés pavadas con… no me hagas enojar".