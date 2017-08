Uno de los clichés favoritos de la izquierda internacional en general y la latinoamericana en particular ha sido y es explicar las deficiencias económicas de países como Cuba por el embargo y las sanciones económicas de los Estados Unidos que datan de la década del 60. De más está decir que durante el último tramo de la presidencia de Barack Obama parte sustancial de estas fueron flexibilizadas y que casi la totalidad de los otros más de doscientos países tienen relaciones económicas normales con la isla, y si no las tienen, es por el escaso peso económico y productivo de Cuba. Las potencias económicas de Europa, México, Argentina —que aún espera el pago de un multimillonario crédito que el gobierno justicialista de 1973 le dio a Cuba—, Brasil, Colombia, Chile, China, Rusia, etcétera, no presentan legislaciones que traben flujos de importaciones, exportaciones e inversiones. Nada menos que poco más del 75% del PBI mundial con quien comerciar.