Que vivimos en un mundo inundado de datos es, hoy en día, un lugar común. Prácticamente no hay semana en la que un artículo de un diario o una revista no nos abrumen con las enormes cifras de los datos que existen en el mundo o los que se crean diariamente. Más allá de esos números, que por lo desmesurados ya son inimaginables, persiste el hecho evidente de que la cantidad y la variedad de los datos disponibles han crecido muchísimo en los últimos años. Y que las organizaciones, en muchos casos, no saben qué hacer con ellos.