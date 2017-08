Naturalmente, no todos los musulmanes participan de ese espíritu violento. Pero no se puede ignorar que todos los terroristas son islámicos y matan y mueren invocando a Alá, como expresión de desprecio a este Occidente al que ven decadente por sus libertades, sus derechos humanos, su emancipación de la mujer y los gobiernos civiles que se manejan con sus leyes y no las religiosas, practicadas a su modo por cada uno.