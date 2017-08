Pero también aquí hay distorsiones de la historia. Por ejemplo, se dibuja a Lincoln como siempre contrario a la secesión y a la esclavitud. Pues esto no es cierto, el 21 de agosto de 1858, con motivo de un intercambio público de ideas con Stephan Douglas, en Ottawa, Illinois, manifestó: "¿Liberarlos y convertirlos en nuestros iguales política y socialmente? Mis sentimientos no permiten esto […] Estoy a favor de que la raza a que pertenezco tenga la posición superior". Y en su primer mensaje presidencial, en 1860, expresó: "No tengo el propósito directo o indirecto de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. No tengo ningún derecho legal a esto y no tengo ninguna inclinación a esto". Finalmente, en su discurso en México D.F. que tituló If You Want to Secede, You May, el 6 de octubre de 1859, dijo: "Cualquier pueblo que se sienta obligado [por la opresión] y cuente con los medios necesarios, tiene el derecho a rebelarse y liberarse del gobierno existente […] Cualquier porción de este puede rebelarse y hacer lo propio en relación con la parte del territorio que lo habita".