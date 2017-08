Un liderazgo indisputable en el peronismo no cristinista sólo puede venir de alguien que esté en condiciones levantar la bandera de un peronismo del siglo XXI, porque las generaciones nuevas no van a ser conquistadas con eslóganes viejos que no resuenan en la sociedad. Hasta ahora, el peronismo habla de nuevos liderazgos, pero ninguno de sus referentes presenta ideas que puedan llenar el inmenso vacío intelectual que hoy existe en el peronismo y en la clase dirigente en general.