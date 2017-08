El moyanismo encabezado por Pablo Moyano detonó la fina relación que su padre venía tejiendo con el Presidente, y Hugo no supo, no quiso o no pudo controlar a su hijo. Dicen en los pasillos de la Casa de Gobierno que muchas veces Macri le hizo notar estas actitudes de su hijo mayor a Hugo Moyano, entre charlas que incluían el trabajo, las obras sociales y el fútbol. Dicen que el camionero respondía casi resignadamente: "Lo que pasa es que Pablo es incontrolable".