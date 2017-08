Todavía se advierten altos índices de capacidad ociosa en varios frentes, en particular la industria, el uso de los servicios públicos y privados, más aún en el mercado laboral, y en menor medida en el agro. De ahí que en esta etapa no sorprende que, a tono con el gradualismo que eligió el Gobierno, la inversión se demore en mostrar su potencial. Eso no desmerece que también empieza a subir, pero lo hace a ritmo débil considerando el punto de partida. Las importaciones de bienes de capital crecieron 10% en cantidad en el semestre y apenas 3,4% en junio, respecto de igual período del año anterior, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).