Al mero efecto de despolitizar absolutamente mi entrega de hoy, lo invito a que reflexionemos juntos intentando inscribir esta situación dentro del estado general de lo que podríamos llamar "la cosa pública". Las redes eléctricas, de gas, las vías navegables, las calles, las rutas y por ende el control aéreo están como están y no podemos culpar a quienes en el presente detentan la conducción del Estado por todo lo que no funciona o funciona a medias. Pero tampoco podemos descansar sobre la estadística. Es decir, la mayoría de los trenes circula sin problemas, pero un día nos llega la tragedia de plaza Once y salimos corriendo a comprar trenes. Los boliches y demás lugares de esparcimiento funcionan, pero Cromañón desnudó la falta de controles en la materia. Los pescadores pescan hasta que la pérdida de diez vidas nos lleva a preguntarnos si no será hora de renovar la flota pesquera que tiene en promedio 50 años de antigüedad. Elija el rubro que quiera y la conclusión es la misma, actuamos pos facto, absolutamente siempre.