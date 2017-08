Existe el compromiso de todas las naciones convocadas por Naciones Unidas de no cruzar la barrera de 450 ppm, si es que se quiere que la temperatura mundial no suba más de dos grados, lo cual ocasionaría enormes impactos negativos. Entre 1980 y el 2000 la cantidad acumulada de CO2 aumentó de 338 a 369, es decir, 31 ppm. En la actualidad, ya se ubica en 407, peligrosamente aumentó 38 ppm. Así, nos acercamos al límite crítico de 450 ppm. Como se observa, no queda mucho margen para actuar decididamente. La Tierra es nuestra única nave para un largo viaje espacial, por eso la tenemos que cuidar.