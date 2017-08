Un dato alentador para el Gobierno no sólo es el resultado final a nivel nacional y el empate en provincia de Buenos Aires, sino que Unidad Ciudadana no rompió el piso-techo en torno a los 35 puntos. Un Frente Renovador más cercano a 15 que a 20 era uno de los datos claves para anticipar un empate o un triunfo ajustado de Cambiemos en esa provincia. Con vistas a octubre, todo indica que el massismo no perderá masivamente votos, pero tampoco sumará.