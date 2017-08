Como dije al principio, la historia y las circunstancias no se repiten, cada una merece la respuesta ajustada a los hechos, a los tiempos y a las novedosas realidades. Sin embargo, Massa se halla ante una disyuntiva parecida: el kirchnerismo anacrónico y retro o el macrismo "conservador". Pues él ya no es una posibilidad y sus votos pueden habilitar una cosa o la otra. Y claramente no es lo mismo. Sergio Massa deberá encontrar el camino que le abra las perspectivas de futuro, aunque sacrifique el presente.