La corrupción no es un fenómeno actual ni que alcance exclusivamente a nuestra bicentenaria nación; por el contrario, es una epidemia que se esparce por la aldea global y que atenta contra el desarrollo sostenido. Sin temor a equivocarnos, y en condiciones de asepsia política, habida cuenta que no hemos de expedirnos respecto de la corrupción de un gobierno en particular o la magnitud del espolio, no es difícil inferir que la apropiación ensanchada e ilegal de la cosa pública ha sido uno de los efectos deletéreos que ha postergado el crecimiento sostenido de la nación. De allí la necesidad de librar un combate sostenido contra este verdadero cáncer; debemos eliminar de nuestra sociedad horizontes artificiales y cobijar los valores, los sueños y los anhelos de aquellos próceres que pensaron austeramente nuestra nación.