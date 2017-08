El problema es que muchos políticos se resisten a trabajar profesionalmente, a veces porque sienten que eso les resta poder, a veces porque no quieren convertirse en un "producto del marketing", a veces porque eso significa reconocer que no son la persona infalible que creen ser y que precisan de un buen equipo que los ayude. "Llegué donde llegué solo, ¿por qué voy a cambiar ahora?". Simplemente, porque todo está cambiando. En una de mis primeras campañas, al ser confrontado con las encuestas que le auguraban una derrota segura si no cambiaba su actitud, un candidato me miró y dijo: "Yo, muero con la mía". Y su deseo se hizo realidad: con la suya, murió. Porque trabajar profesionalmente, entre otras cosas, también significa que no existe "la mía o la tuya".