Vea, Nicolás Maduro, que esto nos lo pide nuestra gente, no lo inventamos nosotros. Le aseguramos, con absoluta certeza, que en Venezuela hay gente que sufre. A lo mejor no es la suya, poca o mucha, sólo Dios sabe, pero damos fe de que hay mucha gente que la pasa muy mal. Estuve en Caracas hace un año o algo más y otros miembros del movimiento MAIE lo hicieron en otros momentos. Todos damos testimonio de que hay gente muy enferma que no recibe la medicación que corresponde, simplemente porque no hay, a pesar de lo que usted diga y sostenga; que hay venezolanos que se mueren por lo mismo y otros que pasan hambre. Otros más por quienes el Estado debería velar y en lugar de ello los ha expropiado de sus empresas medianas o chicas. Claro que no pudieron escapar a Miami ni abrir cuentas bancarias en Estados Unidos como hacen muchos de los jerarcas de su régimen, sencillamente porque se quedaron sin nada.