¡Cómo es que fue posible que llegáramos a eso! ¿Que un juez, abiertamente, antes de juzgar nada, diga: "Yo tengo la camiseta de este equipo puesta" y que no haya pasado nada; que los argentinos lo hayamos aceptado (y aún lo aceptemos con naturalidad)? Que un juez tenga la camiseta de un color lo invalida ipso facto para ser juez. En la Argentina no sólo no ocurrió eso sino que Justicia Legítima se presentó abiertamente, a cara descubierta, con un propósito que hizo público.