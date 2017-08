Las verdaderas razones por las que la ex presidenta se animó a lo que jamás se le hubiera ocurrido a su esposo, es decir, competir en elecciones sin el sello del PJ, son inescrutables. Lo fácil es repetir lo que ella hizo trascender, que "no compito con ex empleados". Está claro que se convenció de que no necesitaba el escudito, ni la foto de Perón y Evita, tampoco los fondos que tenía garantizados. Semejante desapego habla de una personalidad con dificultades para leer su realidad. ¿Pero tanto?