Las denuncias sobre manipulación de la información respecto de esos comicios carecen de todo asidero. Las mesas que faltaban computar eran no son sólo de La Matanza, sino también de la primera sección electoral, en la que Cambiemos realizó una buena elección, y de otras secciones. Por lo demás, lo que sucedió no es muy distinto de lo ocurrido en 2015 y en años anteriores, como intentó, desde una radio kirchnerista, explicarle un periodista de su propio programa a Víctor Hugo Morales, quien no solamente no atendió a esas razones, sino que se enfureció con su colaborador.