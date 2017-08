La fase de peligro (Detresfa) se dispara cuando se tiene la certeza de que la aeronave precisa asistencia inmediata. Se declara Detresfa cuando: 1) Tras la fase de alerta, se produzcan nuevos intentos fallidos de establecer contacto con la aeronave y se generalicen las indagaciones sin éxito, lo cual indica que es probable que la aeronave esté en peligro. 2) Se considere que el combustible se agotó o no sea suficiente para permitir a la aeronave salir de la situación de peligro. 3) Se reciba información o se evalúe que la aeronave no podría estar en vuelo por alguna circunstancia. 4) Se reciba información y no haya dudas de que la aeronave esté a punto de efectuar un aterrizaje forzoso o lo haya efectuado ya, excepto cuando existan indicios de que la aeronave y sus ocupantes no necesiten asistencia inmediata.