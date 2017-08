La condición de traidor al movimiento, de ser cierta, lejos de condenarlo, lo absolvía, porque denunciar delitos a la autoridad pública no merece condena sino reconocimiento. Es como si hoy un narcotraficante arrepentido delatara a la organización delictiva que integraba. En el caso, a Amodio se lo acusó de haber colaborado con las Fuerzas Armadas en la detención de cuatro personas, dentro de una causa que comprendía a 28. No eran detenciones ilícitas sino todo lo contrario. Como luego estos presos fueron maltratados, se le extiende una condena sin el menor fundamento, porque quien denunció no tiene responsabilidad en el modo con que actuó posteriormente la autoridad de la época.