A mí, que jamás había sido candidata a ningún cargo electivo, esas palabras me dieron vértigo. Sentí el peso de la responsabilidad histórica. Sentí la densidad de un mandato cargado de sentido. Por eso mismo me enojé cuando, al día siguiente, escuché a algunos dirigentes pedirnos que desistiéramos y bajáramos nuestra lista para entregarles los votos. ¿Es posible tanta vacuidad y ligereza conceptual? ¿Es posible creer que los votos se pueden transferir cual paquete con moño? Me hubiera encantado escuchar alguna reflexión crítica sobre los errores que se repiten una y otra vez. En cambio, me encontré con esta presión pública de quienes denuestan el valor político de medio millón de votos y de quienes siguen creyendo que un pase de manos, una componenda en una oficina, puede suplir el debate aún pendiente que venimos reclamando en el seno del peronismo.