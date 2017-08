Por su parte, Macri y el PRO son el fruto lógico de una supuesta izquierda dedicada a hacer negocios, duplicar el juego y acomodar parientes. Perdieron en todo el país y no durmieron para festejar un empate de su Jefa Absoluta contra un suplente del oficialismo. Eso sí que es patético, la supuesta campeona mundial enfrenta a un principiante aficionado y festeja al amanecer un empate con fallo dividido. Como decía el tango, "no me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz".