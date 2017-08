Sólo unos pocos días atrás, frente al terrorista nazi que atacó en el país donde él es presidente y que usó idéntico procedimiento, un vehículo para asesinar transeúntes, curiosamente no sólo no planteó segar la vida del asesino y de los demás nazis, como hizo con los terroristas yihadistas, sino que ni siquiera los condenó, porque declaró que las víctimas eran tan responsables como los asesinos. Así que estemos atentos y no permitamos que nos manipulen.