-En un artículo que publicamos aquí también, anterior al antes mencionado, que titulamos "PASO: Los Simuladores 2.0", abordábamos el giro buenista, intimista, de ondas de amor y paz por parte de Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires. El paso del "vamos por todo" y las periódicas cadenas nacionales a ese silencio fueron inteligentes tácticas para ver la posibilidad de quebrar el techo bajo del piso alto que presentaba la principal candidata de ese espacio. En números, pasar por varios puntos la barrera del 35 por ciento. Un porcentaje que, por centésimas, sobrepasó el candidato K en las elecciones del 2015. El pasado domingo eso finalmente no sucedió, quedó levemente por debajo de ese imaginario cielorraso. Los analistas más agudos no sólo advertían sobre el eventual margen de victoria sobre Esteban Bullrich, sino también sobre hasta qué punto la ex Presidente podría alcanzar índices más cerca de 40 que de 35. Sin duda, las ondas sísmicas de una victoria por más de cinco puntos, con un quiebre fuerte del techo de 35 por parte de la oposición más férrea que tiene la dupla Macri y Vidal se habrían sentido en la economía y en la política, hasta agudizar los temores de ingobernabilidad de los gobiernos no peronistas desde 1928. Si bien en todos los casos de origen radical (con Macri y la misma Vidal que disponen de un ADN claramente distante de ese origen).