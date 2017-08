Algún día la izquierda argentina y sucedáneos tendrá que explicar, explicarse, por qué motivo el pueblo no la considera una opción de gobierno. Está claro que su descolorido pregón a favor de los desposeídos no cala en la gente. Durante la reciente campaña electoral sus dirigentes apuntaron a conseguir votos entre la juventud, el público femenino y obreros no calificados. Del magro porcentaje obtenido habría que ver cuántos lograron entre el total de jóvenes, de mujeres y de trabajadores que hay en el país.