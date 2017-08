La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que le corresponde ese beneficio debido a presuntos (es textual: dice presuntos) hostigamientos que sufriría en la prisión , una amenaza de muerte y agresiones en su contra que ponen en riesgo su integridad física. La CIDH no discute si hay peligro de fuga o si entorpeció la causa. Cree que el penal de Jujuy no es seguro para ella. Como no ha de serlo, y no es consuelo, para cientos de cientos de detenidos. ¿Propone la CIDH dejar libres a todos los detenidos con prisión preventiva? Por ahora, salvo con Sala, no abrió la boca.