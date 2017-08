No es este el lugar para abundar en detalles que abrumarían al lector de un artículo periodístico, sin embargo, creo importante observar que la primera medida que tomó Beresford fue capturar 180 barcos surtos en las costas, de comerciantes de la ciudad y advertir que, si no le entregaban los caudales del reino, perderían sus embarcaciones. Para recuperarlas, deberían acercar una determinada suma de dinero a las fuerzas invasoras que compensaría los dineros reales huidos. Apresurados, los comerciantes interesaron al Cabildo y este envió representantes a entrevistar al virrey con una carta que se halla en el Archivo General de la Nación, firmada por Gregorio Yaniz, Manuel Ocampo, Francisco Belgrano, Joseph Santos Inchaurregui, Anselmo Sáenz y Francisco Herrero, en la cual le comunican que por las capitulaciones firmadas debían entregarse los caudales: "Pues ellos tienen las fuerzas y si no se ejecutase lo que ordenan, podría ocurrir una lamentable catástrofe. En estas circunstancias no puede menos el Cabildo que suplicar a V.E. a favor de esta miserable ciudad oprimida, que se sirva dar las órdenes y disposiciones necesarias para que sin pérdida de tiempo sean restituidos esos caudales como medio al parecer único de liberar a esta ciudad de las vejaciones y padecimientos a la que está expuesta". Llevaban esa carta Juan Santa Coloma y Antonio Velay, hallaron al virrey en las cercanías de Luján. Lo persuadieron de la entrega y Sobremonte así lo hizo. ¿Entregó todo a los invasores? No, mandó esconder bajo tierra una parte del tesoro. Los ingleses sospecharon la maniobra y, siguiendo las huellas dejadas por las carretas cargadas de oro y plata, comenzaron a cavar en el lugar preciso, donde hallaron el resto. Mientras ocurría esto, como ya hemos dicho, Liniers cenaba con los británicos.