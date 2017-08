En la previa a las elecciones del domingo se decía, del lado de la oposición: "El Gobierno no quiere hablar de la economía porque no tiene nada que mostrar". Peor aún, no fueron pocos los que hicieron campaña denunciando: "La economía es un desastre, se parece a la que aplicaba Alfredo Martínez de Hoz a fines de los 70". Por el contrario, desde el oficialismo sostenían: "De la economía no hablamos porque las mejoras comienzan a manifestarse, lenta pero sostenidamente, y por tanto la batalla hay que darla en otros frentes como la corrupción, la inseguridad, la educación, porque afectan fuertemente a los sectores pobres más que la propia economía".