Sobre Maradona no tengo ninguna crítica ni alabanza, me encanta cómo jugaba al fútbol pero no coincido en absoluto en que ha representado a su clase social, elogio que en el fútbol argentino le sienta mucho mejor a Carlos Tévez. Su resentimiento contra Estados Unidos y Japón, no olvidemos que proviene de la negativa de Japón a recibirlo por su relación con las drogas, y con Estados Unidos, por la misma razón en asuntos de inmigración, y porque en el Mundial de 1994 lo fueron a buscar al finalizar el encuentro con Grecia y dio positivo en uso de efedrina que serviría para esconder otros anabolizantes, cosa con la que estoy en desacuerdo total, ya que la magia de Maradona en todo caso se entorpecía y disminuía con las drogas, imposible potenciar con sustancias semejante genio.