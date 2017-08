Cuando suceden cosas como esta comprendemos que no corresponde discutir cifras cuando se trata de vidas. Estamos hablando de una persona, y en este caso el valor numérico (uno) es una cifra tan inconmensurablemente grande como inaceptable es deber resignarnos a no saber si vive o si no y, en este último caso, en qué circunstancias y quiénes son los responsables de su trágico destino.