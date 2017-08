"La gente vota con el bolsillo", "el votante vota con su estómago", "el voto se da por situación económica personal". A pesar de que la economía comienza a crecer con brotes verdes, falta para que se conviertan en plantas. El consumo aún es mucho más sensible, con caída de acuerdo con las mediciones de Focus Market vía scantech de 2,2% en julio de 2017 respecto de julio de 2016. Al depositar el voto, el electorado parecería haber apostado a la mejora del escenario futuro y no se quedó con una foto presente sino que aspira a la evolución de una película con un final feliz después de octubre. No es un dato menor que Cambiemos obtiene buenos resultados aun con datos de pobreza del 30,3% e indigencia del 6,1% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a pesar de la "pesada herencia" y ya teniendo que hacerse cargo de la situación social presente sin mostrar más excusas hacia el pasado.