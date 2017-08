El jefe de gobierno debería iniciar conversaciones inmediatas con Martín Lousteau para incorporar a Cambiemos al ex embajador en Estados Unidos. Está claro que eso ya no correrá para octubre, porque las alianzas son las que están. Pero para el futuro esa idea de que dos valores valiosos estén separados por celos no puede existir más. La propia salud de Cambiemos requiere de estímulos internos que le permitan regenerarse dentro de la racionalidad y la sensatez occidental.