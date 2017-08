Tiempo atrás, el licenciado Daniel Arroyo me decía: "Percibo que se está gestando algo nuevo. La gente, que siempre está tres pasos más adelante que la política, está en esa búsqueda". Con los resultados electorales del domingo recordé estas expresiones, dado que, si bien Cambiemos ha realizado una buena elección a nivel nacional, los resultados muestran que la clase media le extendió al gobierno una cuota de confianza pero no un cheque en blanco. Este sector social quiere que al gobierno le vaya bien y apostó con su voto a sujetar la duda sobre la posibilidad de alguna transformación que hasta hoy no termina de asomar. También queda claro que los sectores empobrecidos se desengancharon del gobierno si es que en algún momento creyeron en él. Mauricio Macri no ha llegado a ellos.