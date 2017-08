Todo sonaría a muy pacifista y legalista, si no fuera por el detalle de que, en los hechos, implica sostener el derecho del gobierno de Venezuela a tiranizar a sus ciudadanos, sin ser molestado. En Venezuela no hay paz, sino uso de la fuerza unilateral, que la postura tomada por estos gobiernos no quiere obstaculizar. Después de décadas de jugar la carta de los derechos humanos para inspirar actos declamatorios, se ratifica que cuando un gobierno se convierte al terrorismo de estado, no es un asunto de sus vecinos y prima lo que se denomina el "derecho de autodeterminación de los pueblos" en su versión fascista: el derecho de cada estado a aplastar a sus súbditos, al pueblo, sin intromisión extranjera. El derecho a la guerra unilateral contra los ciudadanos, en una versión de solidaridad gangsteril vestida de principismo y nacionalismo.