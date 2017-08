-Razón ética. Se dice que el principio de igualdad impone el derecho a votar de los ciudadanos que no están en el país. No es así: la igualdad vale si estamos ante iguales circunstancias, que no es el caso, porque unos viven la suerte del país, para bien o para mal, y otros no. Las consecuencias de ese voto las experimentarán quienes aquí radican, no los otros, que, a la distancia, emiten una opinión influida por el lugar donde viven y se desligan totalmente de las consecuencias de ese voto. Este es un acto de gobierno, un compromiso con el país, que solamente pueden asumir quienes están en él.