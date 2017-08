Está demostrado que las PASO son un buen instrumento, el problema son los partidos y los candidatos que no quieren o no se animan a utilizarlas como corresponde. En ocasiones los que están en el poder quieren evitar la competencia forzando listas únicas y no debería ser así. Por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla. Otros eluden la confrontación democrática legítima, crean nuevos frentes para vaciar y evitar las primarias.