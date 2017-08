Fiel a su estilo de "show-woman", llevó el escenario de la elección a los sets televisivos. En terreno porteño usó una estrategia flexible que funcionó con una doble impronta. Carrió no es Macri (de hecho, no se privó de criticar medidas y funcionarios del oficialismo) y no pelea con Larreta (quién tiene una imagen positiva en la Ciudad en torno al 70%). Si bien Carrió es lo contrario al kirchnerismo es también un voto "cómodo" para muchos porteños que entienden que, a pesar de que entraña la opción más clara al kirchnerismo, el votarla no es votar directamente al macrismo.