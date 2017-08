De más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar derechos (nadie lo puede hacer en una sociedad civilizada), lo cual implica respetar el derecho a la intimidad. Este derecho consagrado en todas las Constituciones liberales fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel Warren y Louis Brandeis en un ensayo titulado "The Right to Privacy" (Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance Packard que, bajo el título de La sociedad desnuda, alude a todos los mecanismos y las tecnologías gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes, los formularios improcedentes y las regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas debe ser anunciada por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito al ser recabadas por medio de otro delito.