La insensibilidad de Cambiemos para con los argentinos aumenta con cada medida: desde la devaluación hasta la quita de subsidios a los discapacitados o la restricción de beneficios para los jubilados. Todo vale a la hora de lesionar los derechos adquiridos de los argentinos. Respecto de los trabajadores, el desprecio es absoluto: desde la calificación de "ñoqui" o "grasa militante" de los estatales hasta la presunta falta de calificación de los empleados. Así lo aseguró la diputada Elisa Carrió, quien no se sonroja al asegurar que en nuestro país "el problema es que hay trabajo, pero no hay gente capacitada para ese trabajo". Una afirmación que, proviniendo de una diputada nacional oficialista, no es inocente sino peligrosa, porque sienta las bases de la justificación de una reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores.